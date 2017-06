Presidência preparou para Temer texto em que ele abreviaria mandato

No dia 18 de maio, antes de subir ao púlpito com o brasão presidencial para bradar que não renunciaria, Michel Temer leu uma outra versão do discurso que poderia mudar completamente o rumo da crise que engolfava seu governo após a delação da JBS.

Uma preliminar do pronunciamento, segundo a coluna Radar, da revista “Veja”, foi entregue ao presidente, sugerindo que ele entregasse o cargo e convocasse eleições gerais ainda para este ano.

A reportagem apurou que a primeira versão do texto foi levada a Temer pelo secretário especial de Comunicação da Presidência da República, Márcio de Freitas, e pelo marqueteiro Elsinho Mouco.

No entanto, segundo relatos de integrantes do governo, a ideia era não dar cara de renúncia ao eventual ato do presidente, mas sim de abreviação do fim de seu mandato ou do período que o peemedebista costuma chamar de “transição”.

Procurado pela reportagem, Freitas afirmou que não conhece proposta de eleições gerais e que “não se discutiu renúncia em nenhum momento ou nenhum texto”.

Desde o dia anterior, Temer tentava traçar uma estratégia diante da divulgação de que a gravação de uma conversa entre ele e o empresário Joesley Batista revelaria que o presidente deu aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Aconselhado pelo seu núcleo político, principalmente pelos ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil), Temer descartou a possibilidade de fazer o discurso por eleições gerais e disse que adotaria outro tom, de enfrentamento, porque não havia cometido nenhum crime.

Márcio e Elsinho refizeram então o texto, que foi lido por Temer na tarde daquela quinta-feira (18). “Não renunciarei. Repito: não renunciarei. Sei o que fiz e sei a correção dos meu atos”, declarou.

Um dos principais aliados e conselheiros, Moreira Franco disse à reportagem que “nunca existiu” uma versão diferente do texto que foi lido.

Hoje investigado por corrupção, obstrução de Justiça e formação de organização criminosa, Temer perderia a prerrogativa de foro privilegiado caso renunciasse.

Leia o discurso escolhido pelo presidente:

“Ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira. E uma declaração ao país.

E, desde logo, ressalto que só falo agora dos fatos de ontem porque tentei conhecer primeiramente o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos.

Mas até o presente momento não o consegui.

Quero deixar muito claro dizendo que meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno do crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional.

Ontem, contudo, a revelação de conversas gravadas clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada.

Portanto, todo o imenso esforço de se tirar o país de sua enorme recessão pode se tornar inútil. Nós não podemos jogar no lixo a história tanto trabalho feito em prol do país.

Ouvi realmente o relato de um empresário, que por ter relações com um ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e só tive conhecimento deste fato nesta conversa que tive com este empresário.

Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Por uma razão singelíssima exata e precisamente porque não tenho relação.

Não preciso de cargo público e nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos.

E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. Por isso, quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com estes fatos.

Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos.

Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro.

Essa situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações.

Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E só este compromisso que me guiará. Muito obrigado e muito boa tarde a todos”.

