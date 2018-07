Os presidenciáveis e alguns artistas usaram as redes sociais para lamentar a eliminação do Brasil no Mundial

Após a eliminação do Brasil do Mundial, os presidenciáveis lamentarem a derrota em suas redes sociais. Com comentários breves, os pré-candidatos parabenizaram o desempenho dos jogadores e adotaram um discurso de superação do resultado negativo.

Marina Silva (Rede) manifestou apoio “na alegria e na tristeza”. “Na alegria e na tristeza, estamos juntos Brasil”.

O pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foi na mesma linha: afirmou que, “independente do resultado, permanecemos unidos e trabalhando por um país melhor”. “Valeu, Seleção! Independente do resultado, permanecemos unidos e trabalhando por um país melhor.”

Henrique Meirelles (MDB) destacou que o “esporte, assim como a vida, é cheio de surpresas”, e ressaltou que “o importante, sempre, é lutar de cabeça erguida e honrar a camisa”. “Infelizmente, não deu desta vez. O esporte, assim como a vida, é cheio de surpresas. O importante, sempre, é lutar de cabeça erguida e honrar a camisa.”

Presidenciável do PCdoB, Manuela D’Avila afirmou que os jogadores tentaram até o final, e disse que “o Brasil está orgulhoso de onde chegaram”. “Nossos meninos tentaram até o final. O Brasil está orgulhoso de onde chegaram! Não é fácil! Estaremos sempre na torcida pelo Brasil!”

Guilherme Boulos (PSOL) também acredita que a seleção “lutou até o fim”, e se mostrou confiante de que o título virá no futuro. “O Brasil lutou até o fim. Não foi desta vez que veio o hexa. Mas virá. Seguiremos torcendo e lutando por nosso país.”

O pré-candidato do PRB, Flávio Rocha, disse que a derrota é triste, mas parabenizou os jogadores da seleção. “A derrota na copa é triste. Porém, parabéns aos nossos jogadores. Bola pra frente Brasil!”

Artistas

Diversas personalidades utilizaram suas redes sociais para expor seus sentimentos em relação à derrota. Houve quem tenha valorizado o trabalho realizado pela equipe, quem tenha apenas ficado triste e até quem já está pensando em quem apoiar no decorrer da competição.

“Sensação ruim demais. Futebol é nossa instituição,nossa cultura. Seleção jogou muito bem, mereciam que a bola tivesse entrado e foi pênalti no Gabriel Jesus. Olhando no VAR. Bobagem fritar um ou outro. A real é q o Brasil não pode mais ser favorito. Temos que baixar a bola e retomar nossa moral”, escreveu o apresentador Marcos Mion.

“Não deu”, disse o jornalista Evaristo Costa.

“Tô aqui pensando nas famílias que organizaram festa após o jogo… A pessoa tá mal humoradíssima, querendo chorar, ficar sozinha, e agora vai ter que aguentar os convidados reclamando que a cerveja não tá gelada”, manifestou o padre Fábio de Melo.

“Não foram 3 partidas, foram 5 que valeram por 10!!! Obrigada a todos os jogadores da nossa Grande Seleção Brasileira”, disse a atriz Susana Vieira em seu Instagram.

