Presidenciáveis priorizam Sudeste na 1ª semana de campanha

Os presidenciáveis priorizaram o Sudeste na primeira semana de campanha, entre 16 de agosto e a última quarta-feira (22). O Nordeste veio em segundo lugar no total de visitas. Em último lugar, o Centro-Oeste só recebeu um compromisso dos candidatos nos sete dias iniciais da corrida ao Planalto.

Nesse período, 12 candidatos ao Planalto nas eleições de 2018 visitaram 12 Estados do País e o Distrito Federal. No Sudeste, 3 dos 4 Estados foram visitados, e São Paulo foi o único a receber os 12 candidatos. Os números não levam em conta os dois debates na TV realizados na capital paulista. O segundo principal destino foi Rio. Quatro candidatos visitaram o Estado;

No Nordeste, 4 dos 9 Estados foram visitados: Pernambuco (3 candidatos), Ceará (2 candidatos), Paraíba (1) e Sergipe (1). Dos 3 Estados do Sul, 2 foram visitados: Paraná (1) e Rio Grande do Sul (1);

No Centro-Oeste, o Distrito Federal recebeu a visita de 1 candidato. Nenhum dos 3 Estados entrou de agenda de algum presidenciável na primeira semana. No Norte, dos 7 Estados, 3 foram visitados: Amapá (1 candidato), Pará (1 candidato) e Tocantins (1 candidato).

O levantamento foi feito pelo site G1 com base nas agendas e redes sociais dos postulantes. Leva em conta caminhadas, passeatas, inaugurações de comitês, lançamentos de candidaturas de correligionários e sabatinas realizadas por associações.

Veja abaixo a agenda de cada candidato (ordem alfabética)

Alvaro Dias (Podemos)

O candidato Alvaro Dias concentrou todos os compromissos de campanha na cidade de São Paulo durante a primeira semana. O presidenciável visitou comércio, participou de sabatina e foi a uma missa na capital paulista.

Cabo Daciolo (Patriota)

Segundo a assessoria do candidato do Patriota, Cabo Daciolo não teve agenda pública pois está em um retiro em oração em local não revelado por questões de segurança.

Ciro Gomes (PDT)

Apesar de ter concentrado a primeira semana em caminhadas e sabatina na Grande São Paulo, Ciro Gomes participou de eventos de campanha no Rio e no Ceará — Estado do qual já foi governador. O presidenciável participou do lançamento de candidaturas de correligionários para governador, senador e deputado federal.

Eymael (DC)

José Maria Eymael se concentrou na Grande São Paulo, com caminhadas e participação em evento. O candidato também viajou a Recife, onde participou de plenária.

Geraldo Alckmin (PSDB)

Geraldo Alckmin visitou o maior número de municípios em compromissos de campanha na primeira semana: seis em quatro Estados do Sudeste e do Norte. O tucano participou de eventos, visitas e encontros com lideranças nos sete dias iniciais da corrida presidencial.

Guilherme Boulos (PSOL)

O candidato do PSOL participou de caminhadas na capital paulista. Guilherme Boulos visitou Ribeirão Preto (SP), antes de viajar mais de 2,5 mil quilômetros até Recife (PE) para visitas, caminhadas, panfletagem e comício.

Henrique Meirelles (MDB)

O ex-ministro da Fazenda visitou quatro municípios, todos em São Paulo. A agenda de Henrique Meirelles na semana teve debates, visitas e lançamento de campanha de aliado na disputa à Câmara dos Deputados. Ele participou do funeral de Otavio Frias Filho, diretor da “Folha de S. Paulo”.

Jair Bolsonaro (PSL)

Jair Bolsonaro visitou quatro municípios em dois Estados da região Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro. O candidato participou de três eventos relacionados às Forças Armadas, inclusive o enterro de um militar morto em confronto no Rio. Além das capitais dos dois Estados, Bolsonaro passou por cidades do interior: Resende (RJ) e Presidente Prudente (SP).

João Goulart Filho (PPL)

O candidato do PPL iniciou a campanha em um corpo-a-corpo em São Paulo. Depois, visitou Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. João Goulart Filho ainda voltou a SP para reunião em Campinas.

João Amoêdo (Novo)

João Amoêdo teve compromissos em São Paulo. Também passou por Araxá (MG) e em Brasília (DF) para lançar correligionários onde o partido tem candidaturas próprias a governador.

Lula (PT)

Lula está preso em Curitiba desde abril pelo caso do tríplex no Guarujá. O ex-presidente alega inocência. Para representá-lo, o candidato a vice, Fernando Haddad, passou por quatro Estados em três regiões: Sul, Sudeste e Nordeste. No Paraná, Haddad visitou o ex-presidente na carceragem em Curitiba. Em São Paulo, Paraíba e Sergipe, o petista participou de eventos.

Marina Silva (Rede)

Marina Silva visitou o Norte, o Nordeste e o Sudeste. A candidata esteve em eventos nas capitais de São Paulo, Amapá, Ceará e Pernambuco.

Vera Lúcia (PSTU)

A candidata passou a maior parte da primeira semana de campanha em São Paulo, onde realizou panfletagens e reuniões, além de participar do evento “Mulheres do Brasil” ao lado de outros presidenciáveis. Depois, se dirigiu ao Rio, onde realizou panfletagens.

