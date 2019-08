Presidente afirma que Exército deve defender “nossa rica e cobiçada Amazônia”

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um evento, neste sábado (17), em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, ocorreu a entrega de espadins aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). O chefe do Executivo federal discursou na solenidade, ressaltando a importância do Exército Brasileiro.

“As Forças Armadas, em todo o momento em que a pátria assim as requereu, não faltaram com o compromisso de lealdade ao seu povo, de cumprir a missão em defesa da democracia e da liberdade.”, disse Bolsonaro.

O presidente ainda abordou um tema polêmico em sua manifestação: a Amazônia. Com os debates sobre os números do desmatamento na floresta brasileira, Bolsonaro destacou que é preciso que as forças Armadas do país cuidem dessa região.

“Vocês, daqui sairão para os quatro cantos deste nosso querido Brasil, levar sangue novo a este povo. Em especial aqueles que irão para a nossa rica e cobiçada Amazônia. Nós temos compromisso com este pedaço de terra mais rico e sagrado do mundo. Não é à toa que outros países cada vez mais tentam ganhar a guerra da informação para que nós venhamos a perder a soberania sobre essa área”, disse ele.

