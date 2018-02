Presidente apresenta realidade do CRMV-RS a nível nacional

A Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema CFMV/CRMV’s (Conselho Federal de Medicina Veterinária/Conselhos Regionais de Medicina Veterinária) dedicou a programação da última quinta-feira para as apresentações dos CRMV’s por parte de seus representantes. Todos os Conselhos foram chamados para apresentar a sua entidade. Coube a Air Fagundes mostrar aos seus colegas a entidade que preside, o CRMV-RS. Ele falou da atual realidade, estrutura e dinâmica aplicada no Rio Grande do Sul. A Câmara de Presidentes acontecerá na sede do CFMV até o final da tarde de sexta-feira (23), em Brasília, DF.

A pauta do último dia em Brasília envolve temas como Ouvidoria do CFMV e Ações de Comunicação. Dr Edison Nunes, vice presidente do CRMV-RS acompanha o encontro de trabalho ao lado do presidente Air. O objetivo do encontro é aproximar o Conselho Federal dos Conselhos Regionais e fortalecer o Sistema CFMV/CRMV’s.

A CNP é realizada anualmente com o objetivo de unificar e fortalecer o posicionamento do Sistema CFMV/CRMV’s perante médicos veterinários e zootecnistas, instituições públicas, poderes da República e sociedade brasileira.

As outras edições da Câmara de Presidentes em 2018 estão previstas para 6 a 8 de junho, no Rio de Janeiro (RJ), e 22 a 26 de outubro, em Brasília (DF).

