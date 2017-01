Presidente argentino farÃ¡ em fevereiro a sua primeira visita oficial ao Brasil

O presidente Michel Temer se reunirá com o seu colega argentino Mauricio Macri, em Brasília, no dia 7 do mês que vem. A visita oficial entrou na agenda de Buenos Aires a partir de um convite do peemedebista, por telefone. De acordo com o Palácio do Planalto, os dois líderes pretendem “intensificar os esforços para a continuidade dos avanços bilaterais”.

Desde que Temer assumiu a presidência, em 31 de agosto do ano passado, esta será a primeira viagem oficial de Macri ao Brasil, principal parceiro comercial da Argentina. Temer, por sua vez, visitou Buenos Aires em outubro, a fim de discutir questões comerciais e do Mercosul.