Presidente Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia nacional sobre a Amazônia   

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) fará pronunciamento sobre a Amazônia, nesta sexta-feira (23), às 20h30, em cadeia nacional de rádio e televisão. A confirmação foi feita nesta tarde, no perfil oficial do Planalto no Twitter. O propósito é tentar controlar a narrativa sobre as queimadas que vêm ocorrendo na Amazônia.

Hoje, às 20h30, o presidente @jairbolsonaro fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele anunciará medidas do governo federal que já estão sendo adotadas para combater as queimadas e controlar o desmatamento na Amazônia. — Planalto (@planalto) August 23, 2019

A política ambiental do governo tem sido alvo de críticas no Brasil e também no exterior. As falas polêmicas do presidente, como a acusação de que organizações não governamentais (ONGs) estariam por trás das queimadas, têm gerado repercussão negativa.

O presidente deve se reunir com ministros para discutir a situação da região amazônica, e logo após, fazer a declaração. A previsão é de que o presidente anuncie que irá enviar o Exército para combater os incêndios florestais. O pronunciamento deve ir ao ar às 20h30. https://twitter.com/planalto/status/1164996301727162368

