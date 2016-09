Presidente chinês diz que G20 precisa evitar protecionismo e impulsionar crescimento

O presidente chinês, Xi Jinping, abriu oficialmente neste domingo (04) a cúpula de dois dias do G20, que reúne as maiores economias do mundo, afirmando que o grupo precisa adotar novas medidas para gerar crescimento, incrementar o comércio e investimentos e evitar o protecionismo.

A 11ª cúpula do G20 ocorre neste domingo e segunda-feira (05) em Hangzhou, na China. Na abertura do evento, Xi apertou as mãos e posou para fotos com líderes como os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Rússia, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel.

Michel Temer viajou para a China, para participar do G20, poucas horas após ser empossado presidente da República. É a primeira viagem internacional de Temer, efetivado no cargo depois que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment.

No discurso de abertura, o presidente chinês afirmou que a economia mundial está se recuperando, mas enfrentra múltiplos desafios em finanças, comércio e investimentos. Xi disse que o encontro discutirá o crescimento impulsionado pela inovação, uma economia global mais eficiente e governança financeira.

O presidente chinês pediu para que seja aberto um “novo caminho de crescimento” para a economia mundial, que enfrenta “múltiplos desafios e riscos” devido à desaceleração do crescimento, à fraca demanda, à volatilidade dos mercados financeiros e ao abrandamento do comércio e dos investimentos porque os países ainda se recuperam da crise financeira internacional de 2008. (AG)

