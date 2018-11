Presidente da Academia Brasileira de Filosofia, o professor João Ricardo Moderno morreu na terça-feira (6) – ele tinha 64 anos. De acordo com o Rio Galeão, Moderno sofreu uma parada cardiorrespiratória quando estava dentro de um avião, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

