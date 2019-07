Presidente da ACPA participa de evento na Firjan

O presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, estará na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta quinta-feira, 01/8, para participar de um encontro com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, Caio Megale; secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade, César Costa Alves de Mattos e o secretário especial Adjunto, Igor Nogueira Calvet, todos do Ministério da Economia. O tema será “Competitividade, Produtividade e Propriedade Intelectual – Desafios para o Desenvolvimento Brasileiro”.

