22 de janeiro de 2020

A Rede Pampa reúne nomes de peso do cenário empresarial gaúcho para debater na próxima sexta-feira (24) na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), a partir das 14h30min,o tema Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos. O encontro ganha ênfase a partir da importância das instituições financeiras mostrarem seus potenciais em linhas de crédito aos investidores, com foco no empreendedorismo, sob o guarda-chuva do Projeto RS Sustentável da Rede Pampa, que visa discutir junto à sociedade questões relevantes ao crescimento do Estado.

Com o apoio do BRDE, Badesul e SABA, num oferecimento da Assembleia Legislativa do RS, o evento contará com as boas vindas do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Na sequência, acontecem as palestras de Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e do senador da República Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participam Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da Luz (economista-chefe do Sistema Farsul).

A mediação ficará por conta do comunicador e jornalista do Grupo Pampa, Armando Burd. Como já é tradicional, no término, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.forumrssustentavel.com.br. O Governador Eduardo Leite fará o encerramento.

