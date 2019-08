Presidente da Assembleia do RS abre o Fórum Cresce RS, na Casa da Rede Pampa na Expointer

“O objetivo desse evento é discutir a desburocratização do Estado. O RS é hostil ao desenvolvimento. Este clima tem que ser quebrado. O estado tem que ser amigo do empreendedor, amigável ao investimento”, com estas palavras o presidente da Assembleia gaúcha, o deputado Luis Augusto Lara abriu o “Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável”, promovido e realizado pela Assembleia e a Rede Pampa.

O evento acontece no auditório da Casa da Rede Pampa, na Expointer, dentro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O local recebe autoridades, lideranças de variados setores, empresários e especialistas para debater sobre as formas de criar e executar os projetos que o Rio Grande do Sul precisa para destravar a economia.

A rádio Liberdade leva ao ar, ao vivo, todo o evento. Confira pelo AM 970, no Litoral Norte FM 99.7, aplicativos e Canal 300 da Claro Net TV;

O Portal O Sul faz cobertura em tempo real e o Jornal O Sul publicará um caderno dedicado ao tema no dia 5 de setembro;

A TV Pampa transmitirá um programa especial, dia 8 de setembro, a partir das 11h, para todo o estado.

Confira os temas e os palestrantes do Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável:

1. Concessões Hidroviárias e Custo Operacional do Porto de Rio Grande – com Claudio Gastal, secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS e Fernando Estima, Diretor Superintendente do Porto do Rio Grande.

2. Monitoramento do andamento de estradas (BR 290, BR 116, BR 285) – com Juvir Costella, secretário de Logística e Transporte do RS e Delmar Pellegrini Filho, Superintendente do DNIT-RS.

3. Aeroporto Internacional Salgado Filho – com Eduardo Cunha da Costa, Procurador Geral do RS e Heriberto Roos Maciel, Promotor do Ministério Público do RS.

4. Concessão de Gás Natural visando a Expansão da Malha e Diminuição do Custo do Produto, com Ruy Irigaray, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado e Antonio Rafael Pezzella, Diretor Presidente da Sulgás.

5. Concessões Ferroviárias, com Giana Custódio, gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Sul e Daniel Lena Souto, engenheiro especialista em ferrovias, hidrovias e rodovias.

6. Concessões Rodoviárias, com Bruno Vanuzzi, secretário Extraordinário de Parcerias do RS e Humberto Busnello, presidente do Conselho da Agenda 2020.

7. Apoio ao Avanço e Expansão da Geração de Energias Renováveis (Eólica, Solar, Biomassa), com Artur Lemos, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS e Ernani Polo, deputado estadual.