Presidente da Assembleia Legislativa detalha à comunidade empresarial projeto Cresce RS. Iniciativa visa monitorar o desenvolvimento do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Luis Lara, foi o palestrante do café da manhã promovido pelo LIDE, na manhã desta quinta-feira, na sede do Country Club, na Capital. Abrindo o evento, o presidente da entidade, Eduardo Fernandez, enfatizou a situação do Rio Grande do Sul, com excesso de burocracia e cada vez menos competitivo globalmente e menos protagonista no cenário Brasil. Segundo ele, o Estado está longe do destaque que merece. Por isso mesmo, o tema escolhido para o encontro foi o Cresce RS, a fim de mostrar à comunidade empresarial gaúcha o monitoramento que está sendo proposto pela AL aos projetos que possam impulsionar o desenvolvimento do RS, passando por concessões, rodovias, rotas aéreas, parques eólicos, energia solar, desburocratização na saúde, gás natural, compensação do ICM mediante apresentação de obras de infraestrutura, entre outros temas, que compõe o chamado Eixo 1.

Luis Lara detalhou estes itens, acrescidos a outros dois eixos. Um voltado à desburocratização e outro aos bancos e instituições financeiras. “Basicamente são 18 projetos que já estão prontos para acontecer mas parados há anos” Ele cita o exemplo das centrais hidrelétricas, com 120 projetos que representam cerca de 5 bilhões de reais em investimentos travados, enquanto o Estado importa cerca de 65% de sua energia. “É o Estado sabotando o próprio Estado. É uma sabotagem estatal”, reitera.

O Cresce RS é integrado por líderes empresariais, universidades públicas e privadas, chefes do poder executivo e legislativo, integrantes da Ajuris, Ministério Público e Tribunal de Contas, dando peso à iniciativa, num ambiente de questionamentos “propício para as reformas que estamos tendo agora no RS e no Brasil não está sendo diferente”, como pontua o deputado.

Luis Lara foi enfático ao apontar que o “Rio Grande do Sul é um dos Estados mais hostis ao desenvolvimento”. Para ele, falta respeito ao cidadão, ao empresário, ao investidor. “Todo mundo tem prazo, o Estado não. O Cresce RS é um conselho de Estado e não de Governo. O Governo passa, o Estado fica”. Ele diz que todos tem que fazer a sua parte e detalhou os procedimentos já adotados pela Assembleia Legislativa do RS, que diminuiu em 60% o número de diárias aos deputados, em 47% a frota de veículos e em 35% a folha de pagamentos. “A Assembleia Legislativa consome apenas 1 % do orçamento público”. Luis Lara foi aplaudido ao sugerir que o Poder Judiciário e o Ministério Público “também avancem na solidariedade com os recursos públicos. O crescimento passa pelo dever de casa, que é tornar o Estado mais leve”.

O presidente da Assembleia Legislativa lembrou ainda o enorme estoque de imóveis no mercado, citando a necessidade de uma linha de crédito, por exemplo, por parte do Banrisul, para imóveis usados e a criação do Tudo Fácil da Inovação para desburocratização e abertura de novas startups.

A fim de dar corpo à desburocratização, estará sendo lançado no próximo dia 30 o projeto Descomplica RS. As perspectivas são favoráveis ao Estado também com a criação de um projeto de lei similar ao da Liberdade Econômica, porém com foco no âmbito estadual. Uma reunião com a Famurs, nesta quarta-feira, deu início às tratativas “para que o projeto chegue aos municípios”.

Nos próximos dias, ingressa na uma campanha publicitária, dando voz ao Cresce RS, mostrando a importância da união de forças entre poder público e privado com um olhar ao crescimento e desenvolvimento da economia gaúcha. (Clarisse Ledur)

