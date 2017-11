Presidente da Assembleia Legislativa do Rio se entrega à Polícia Federal

O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Jorge Picciani, e o ex-ocupante do cargo, Paulo Melo, se entregaram na sede da PF (Polícia Federal) na tarde desta quinta-feira (16). A Justiça expediu os mandados de prisão deles e de Edson Albertassi, todos do PMDB, horas antes. A decretação da prisão ocorreu após sessão no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) na tarde desta quinta-feira (16).

O MPF (Ministério Público Federal) pediu as prisões do trio com base nas investigações da operação Cadeia Velha, que apura pagamentos de propinas a agentes públicos por empresários do setor de transportes. Ainda segundo o entendimento do TRF-2, cabe ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio analisar se os deputados permanecerão presos. Uma sessão extraordinária da Alerj deve ocorrer nesta sexta-feira às 15h.

A princípio, a decisão deve ser analisada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa e, lá, poderá ser elaborado um projeto de resolução que será encaminhado ao plenário da Alerj. Mas existem alguns conflitos nesse trâmite porque os deputados Paulo Melo e Albertassi fazem parte do CCJ.

Albertassi, inclusive, é atualmente presidente da CCJ. Então, é possível que antes que o projeto de resolução seja elaborado e encaminhado para a votação, tenha que haver uma mudança na composição da comissão.

Deixe seu comentário: