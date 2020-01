Política Presidente da Assembleia Legislativa gaúcha assume o governo do Estado

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Leite (E) transmitiu o cargo para Lara antes de viajar a São Paulo Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite (E) transmitiu o cargo para Lara antes de viajar a São Paulo. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luís Augusto Lara, assumiu o cargo de governador do Estado em exercício em uma solenidade realizada na noite de domingo (19), no Palácio Piratini.

O governador Eduardo Leite transmitiu o cargo ao parlamentar antes de viajar para São Paulo, onde cumpre agenda. Entre os compromissos do governador em SP estão debates sobre gestão pública e reuniões com diretores de empresas instaladas no Rio Grande do Sul. Leite retorna ao RS na noite desta terça, quando reassume o cargo.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, também está fora do Estado, motivo pelo qual Lara responde pelo Executivo gaúcho temporariamente. Ranolfo participa de reuniões no Ministério da Justiça, em Brasília, até quarta-feira (22), quando retornará ao RS.

“Está nos termos da lei, mas é também uma questão simbólica de confiança recíproca estabelecida entre os chefes de dois Poderes. Ao longo de 2019, o deputado Lara demonstrou o compromisso com o Estado que já foi observado em toda a sua vida política. Por isso, tenho muita tranquilidade em transmitir o cargo, sabendo que o deputado vai poder ajudar a coordenar debates em reuniões já programadas para que se possa dar andamento aos projetos de interesse da população gaúcha”, afirmou Leite ao transmitir o cargo.

“Vejo este ato do governador como uma homenagem à Assembleia Legislativa. Vamos encaminhar temas importantes dentro do que o governo já está trabalhando e aproveitar o espaço para pautas previamente combinadas”, disse Lara.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário