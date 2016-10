Presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha é preso por produção ilegal de alimentos embutidos

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (24), o presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, Lotario Leopoldo Seevald (PSB). Ele é proprietário de uma indústria de embutidos, localizada em Novo Hamburgo, que não tem licença para funcionamento desde 2014.

No local, foram apreendidos 1.400 quilos de produtos impróprios para o consumo. A mercadoria estava armazenada sem refrigeração e de forma incorreta, diretamente no chão, conforme a polícia. O vereador foi autuado em flagrante por crimes contra as relações de consumo. Ele passou a noite em uma delegacia e depois foi liberado.

