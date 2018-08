Autoridades e lideranças empresariais e setoriais confirmam presença na entrega do Troféu SENAR-O SUL no próximo domingo (26). O evento acontece à noite, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, quando serão conhecidos do grande público as principais personalidades e empresas que contribuíram no último ano para o desenvolvimento do agronegócio como um todo, nos cenários local e nacional. A distinção marca a 16ª dição do Troféu SENAR – O SUL, encabeçada pela Rede Pampa e pelo SENAR-RS, integrante do Sistema Farsul, em parceria com o Sicredi e Icatu Seguros.

A cerimônia de premiação do Troféu SENAR – O Sul contará com a transmissão dos veículos da Rede Pampa. A Rádio Liberdade (AM 970 Porto Alegre e Região Metropolitana e FM 99.7 no litoral) estará ao vivo, informando ao ouvinte tudo o que acontece na grande festa do agronegócio. A TV Pampa levará ao ar a premiação no dia 08 de setembro, às 11h40, e o Jornal O Sul, na sua edição on line, estará publicando um caderno especial com todos os premiados e destaques da festa, na próxima semana.

O Troféu é uma peça em bronze, criado pela artista plástica Glorinha Corbetta e simboliza a labuta do homem do campo na produção de alimentos, enriquecendo povos.

