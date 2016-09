Presidente da Câmara dos Deputados admite erro ao pautar projeto sobre caixa 2

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (20) que pautou a pedido da “maioria” dos líderes partidários o projeto de lei que poderia abrir caminho para uma anistia a políticos que praticaram caixa 2.

Ele admitiu que foi “um erro” a inclusão do projeto na pauta e disse que “certamente” o episódio desgastou imagem da Casa.

O caixa 2 é a doação a campanhas eleitorais sem declaração à Justiça Eleitoral.

O projeto que estava pautado na Câmara previa tornar crime a prática do caixa 2, mas deputados articulavam também uma emenda que anistiaria políticos e partidos que fizeram uso da prática em campanhas eleitorais anteriores, antes, portanto, da aprovação da lei.

O texto acabou retirado de pauta após pressão de deputados contrários de alguns partidos, entre os quais Rede, PSOL e PSD.

“Sempre aprendemos com os erros. Sem dúvida, foi um erro”, afirmou Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara explicou que atendeu a uma solicitação de líderes para que o tema fosse votado, mas que sempre defendeu que o conteúdo fosse o da proposta apresentada pelo Ministério Público Federal. Essa proposta, em tramitação numa comissão especial da Câmara, prevê dez medidas de combate à corrupção, entre as quais a criminalização do caixa 2.

“Foi um encaminhamento dos líderes. Eu sempre defendi o texto do MP e disse que seria o único texto possível de ser votado”, disse Maia.

Questionado sobre quais líderes haviam pedido a inclusão do tema na pauta, Maia preferiu não revelar nomes. “A maioria dos líderes. Não estou aqui para ficar tratando de forma individual”, justificou.

Nos bastidores, tanto partidos governistas, como PSDB, DEM, PR e PP, quanto da oposição, como PT, negociavam, havia algumas semanas, a votação de um texto sobre o tema. Um grupo defendia ainda que houvesse uma emenda específica anistiando o caixa 2 praticado em eleições anteriores.

Indagado se a maioria dos líderes também havia apoiado essa emenda da anistia, Maia respondeu que não. “Não foi [apoiada]. A principal proposta era o texto do MP, mas não teve acordo”, disse.

Devido à repercussão negativa, o projeto de lei foi retirado de pauta na sessão de segunda sem que ninguém tivesse vindo a público apresentar o seu teor. O acordo entre os partidos era que o líder do PR, Aelton Freitas (MG), seria o relator e apresentaria um texto substitutivo a um projeto de 2007 sobre reforma política, desenterrado dos arquivos da Câmara, mas que regimentalmente poderia ser incluído na pauta a qualquer momento.

Líderes

O líder do PSDB, Antonio Imbassahy (BA), afirmou nesta terça que defende a criminalização do caixa 2, mas ressalta que o partido “não participou de elaboração de emenda sobre a extinção da pena para processos anteriores, não concorda com a tese e votaria contrariamente a qualquer iniciativa neste sentido”.

Dizendo-se contrário à votação do caixa 2, o líder do PMDB, Baleia Rossi (SP), negou que tenha participado de qualquer articulação para que o assunto fosse incluído na pauta.

“Eu não tive acesso ao texto. Eu acho que essa questão da criminalização do caixa 2 deve ser discutida onde está sendo discutida hoje que é a comissão das dez medidas anticorrupção”, declarou.

Para o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), que era contrário à votação da proposta, a sessão de segunda foi uma “lambança de criança com uma série de malfeitos”. “Até agora ninguém apareceu para dizer que participou da articulação”, observou.

O primeiro-secretário da Câmara, Beto Mansur, que presidiu a sessão, voltou a dizer nesta terça-feira que apenas conduziu os trabalhos e que nem tinha conhecimento do teor do texto.

Ele comandou a sessão em razão da ausência de Rodrigo Maia, que assumiu interinamente a Presidência da República devido à viagem de Michel Temer aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O primeiro vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), também não compareceu à sessão.

Sobre a justificativa dada pelo grupo de líderes para que o projeto fosse pautado numa segunda-feira, dia geralmente fraco de quórum, e ainda por cima em uma semana praticamente de “recesso branco” por causa das eleições, Maia não respondeu.

Quem defendia a aprovação da proposta neste momento pretendia que a medida passasse a valer na campanha eleitoral deste ano, sob o argumento de que poderiam aumentar os casos de caixa 2 devido à proibição de doações eleitorais por empresas.

A inclusão repentina na pauta, porém, causou estranhamento em parte do plenário. No entendimento de alguns deputados contrários à votação do projeto, o texto tinha como objetivo blindar partidos que poderiam ser alvo de delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato. (Fernanda Calgaro/AG)

