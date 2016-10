Presidente da Câmara dos Deputados diz acreditar em acordo para votar a lei de repatriação de dinheiro depositado ilegalmente no exterior

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, na manhã desta segunda-feira (10), acreditar que haverá um acordo com governadores e com a oposição para votar até terça-feira (11) o projeto que altera a Lei de Repatriação.

Na semana passada, Maia disse que só colocará o texto em votação caso haja um grande consenso – e que se ele não ocorrer até esta terça, o assunto será definitivamente engavetado. “A prioridade é a votação da PEC do teto [congelamento dos gastos federais]. Depois da votação da PEC do teto, se tiver acordo para a repatriação, será uma votação muito rápida”, declarou.

Os governadores querem ampliar a fatia da arrecadação direcionada a eles pelo programa. As projeções do valor total de receita vão de R$ 25 bilhões a mais de R$ 50 bilhões. O governo resiste em abrir mão desse dinheiro e, nos bastidores, integrantes do Planalto dizem que seria melhor que nenhuma alteração fosse aprovada.

O programa de legalização de recursos que brasileiros mantêm de forma irregular fora do País será encerrado em 31 de outubro. A Câmara quer estender esse prazo para 16 de novembro, além de diminuir o valor pago pelos contribuintes a título de multa e de Imposto de Renda. (Folhapress)

Comentários