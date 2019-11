O presidente da Câmara dos Deputados disse que não colocará em pauta o aumento de impostos até 2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em seu Instagram que pelo menos até janeiro de 2021, a Casa não pautará aumento de impostos. Maia está em Nova York (EUA), onde se reuniu com investidores brasileiros e estrangeiros.

“Com a aprovação da Previdência, nosso desafio agora é controlar gastos públicos e aprovar uma reforma tributária. Não haverá solução para o país aumentando impostos ou aumentando o teto de gastos. Isso seria uma sinalização ruim de que deixaríamos as reformas para depois, para o próximo governo”, afirmou.

Na semana passada, o deputado afirmou a que trabalhará pela aprovação do pacote de medidas de controle dos gastos públicos e flexibilização do Orçamento e que vai se “empenhar tanto ou mais [que na reforma da Previdência]”.

Na noite da sexta-feira (15), Rodrigo Maia recebeu, em Nova York, o Prêmio Woodrow Wilson for Public Service, e também comentou o fato no Instagram: “Em fevereiro deste ano eu completei 20 anos como deputado. Convivo com lideranças que estão na política há muito mais tempo. Todos são unânimes em dizer que este é o melhor momento do Parlamento brasileiro”.

A reforma tributária avançou nos últimos meses em duas frentes, uma na Câmara (PEC 45/2019) e outra no Senado (PEC 110/2019), com propostas semelhantes. Ambas focam na simplificação de tributos cobrados ao longo da cadeia produtiva que acabam refletindo no preço final pago pelo consumidor de bens e serviços.

O governo, que promete elaborar uma proposta independente, criou um grupo de trabalho comandado pelo Ministério da Economia que tem até fevereiro de 2020 para apresentar sugestões de melhorias para o sistema tributário. Por parte do governo, porém, a reforma tributária também “esfriou” e não deve avançar em 2019.

Reforma Administrativa

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no domingo, 17, que a proposta de reforma administrativa do governo “vai demorar um pouquinho mais”. O envio ao Congresso era esperado para esta semana. A declaração foi dada durante a sua chegada ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

Questionado sobre o ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro afirmou que “é chefe do Poder Executivo”. Ele já tinha respondido a mesma coisa no último dia 8 ao ser perguntado sobre a decisão do STF de negar a prisão após decisão da 2ª Instância.

O presidente viajou ao Guarujá, no litoral paulista, na última 6ª feira,15. Ao sair da base aérea em Vicente de Carvalho, parou numa padaria para tomar 1 cafezinho “nota 10″, de acordo com ele. Depois, no sábado, 16, assistiu ao empate de 1 x 1 entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, estádio santista. Foi a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente foi vaiado por alguns dos torcedores e chamado de “mito” por outros.

Torcedor do Palmeiras, Bolsonaro chegou aos camarotes do estádio com uma camisa do Santos e ao lado do presidente do time, José Carlos Peres. O fato causou desconforto na torcida Jovem do Santos. Em nota, a principal torcida organizada do clube repudiou a presença de Bolsonaro. Disse que os posicionamentos ideológicos do presidente são “incompatíveis com a pluralidade social, racial, étnica e cultural da torcida santista e de toda a história de luta da TORCIDA JOVEM contra a ditadura militar”.