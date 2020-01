| Presidente da Câmara Reginaldo Pujol na Casa Civil em Brasília

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Presidente da Câmara Reginaldo Pujol recebido pelo Chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni. Foto Palácio do Planalto.

O presidente da Câmara de Porto Alegre,vereador Rginaldo Pujol (DEM), foi recebido nesta quarta-feira em Brasília no gabinete do Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República. No encontro com o ministro e Deputado Federal do DEMOCRATAS Onyx Lorenzoni, Pujol levou uma série de demandas do interesse da capital gaucha. Onyx recolheu diversas demandas e sugestões,que serão analisadas em áreas do governo federal. À saída, Pujol comentou que alguns temas sobre a atualidade política nacional e gaúcha foram tratados com Onyx Lorenzoni.

