Presidente da Câmara veta viagens de deputados para votar reforma da Previdência em julho

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende votar a reforma da Previdência no mês de julho. Para que isso seja possível Maia disse estar vetando os pedidos de viagem dos parlamentares, após o feriado de Corpus Christi, em 20 de junho. Ele pretende ter mais de 500 deputados na Casa para colocar a proposta de emenda à Constituição 6/2019 em pauta.

“Hoje estamos na média com 475, 480, e a gente precisa recuperar esses 20 para ter uma margem tranquila para aprovar a Previdência já no final do mês ou no início do mês que vem”, afirmou o presidente da Câmara. Ele espera votar a medida antes do recesso legislativo, que inicia em 18 de julho. O texto precisa ser aprovado em dois turnos por 308 deputados, antes de seguir para o Senado, conforme as normas de PECs.

“A gente tem que ter 350 [votos] prontos para votar para ter a garantia que vão sobrar uns 320, 330. Se a gente conseguisse uma pactuação com todos os governadores, do PSB, do PT, do DEM, do MDB, do PSDB, aí, sim, a gente poderia estar sonhando com o número de 400 deputados. Seria uma sinalização histórica, uma votação histórica, com uma sinalização muito forte para toda a sociedade [de] que nós vamos tirar os temas que são da questão fiscal, previdenciária, do nosso embate ideológico, vamos racionalizar esse tema”, pediu Rodrigo Maia.

No momento, a reforma da Previdência está sendo discutido em comissão especial da Câmara dos Deputados, que está promovendo encontros com especialistas para debater o tema, antes de votá-lo. A PEC recebeu 277 sugestões de alteração que serão analisadas pelo relator da comissão, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), até 15 de junho.

