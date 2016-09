Presidente da Colômbia entrega à ONU acordo de paz com as Farc

O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, apresentou nesta quarta-feira (21) ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York, o acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), concluído recentemente.

“Venho entregar-lhes o resultado de quase seis anos, porque foram dois anos secretos e quatro anos de negociação aberta do resultado de um grande esforço para acabar com o último conflito armado do hemisfério ocidental”, declarou Santos.

Entre aplausos, o presidente entregou, em seguida, uma pasta ao presidente do Conselho de Segurança, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, com os detalhes do acordo.

O texto do acordo precisará passar ainda por uma votação popular, marcada para 2 de outubro, para entrar em vigor. (Folhapress)

