Presidente da Colômbia ganha o Prêmio Nobel da Paz por negociações com as Farc

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou nesta sexta-feira (07) o prêmio Nobel da Paz. O anúncio foi feito em Oslo, capital da Noruega. Santos foi premiado por suas negociações de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), na tentativa de encerrar 52 anos de conflito. O prêmio inclui uma recompensa equivalente a R$ 3 milhões.

“O comitê deseja encorajar todos aqueles que estão lutando para conseguir paz, reconciliação e justiça na Colômbia”, segundo o anúncio. Concorriam o número recorde de 376 candidatos, em uma disputa acirrada.

Foram derrotados, assim, outras candidaturas de peso, como os Capacetes Brancos sírios e a ativista russa Svetlana Gannushkina. Do total de concorrentes, 228 eram indivíduos e 148, organizações.

Na véspera, entre o mistério a respeito do vencedor, circulavam listas com todos os tipos de apostas, incluindo o americano Donald Trump, candidato republicano à presidência. O anúncio de que Santos venceu o Nobel da Paz foi recebido com alguma surpresa, pois suas negociações com as Farc foram derrotadas no domingo (02) por um plebiscito na Colômbia. O “não” venceu por uma diferença de 54 mil votos (50,2% contra 49,8%), contrariando as estimativas dos institutos de pesquisa.

Apesar de o presidente e seus interlocutores seguirem adiante com a tentativa de encerrar o conflito, o fracasso recente teve impacto negativo nas expectativas por uma solução rápida à crise. (Folhapress)

