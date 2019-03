Presidente da Cotrijal é homenageado por autoridades e lideranças gaúchas

Em evento realizado em Porto Alegre na noite de terça-feira, 26/3, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, foi homenageado pela Confraria Senadinho e pelo Banco do Brasil. O momento reuniu autoridades e lideranças estaduais que integram a confraria e também os superintendentes do banco no Rio Grande do Sul.

As entidades reconheceram a visão arrojada de Nei César Manica à frente da Cotrijal e na organização da Expodireto Cotrijal. “Seu visionário empreendedorismo foi e é imprescindível para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho e brasileiro”, destacou o superintendente estadual do BB, Edson Bündchen, ao entregar placa ao presidente da Cotrijal.

Manica é um dos membros da Confraria Senadinho, que reúne autoridades e lideranças do agronegócio, do cooperativismo, da comunicação, das instituições financeiras, dentre outros setores. A entidade é liderada pelo presidente do Instituto de Estudos Jurídicos da Atividade Rural, Ricardo Barbosa Alfonsin, que entregou a placa de homenagem da confraria a Manica.

O momento foi de emoção, segundo o homenageado, e de lembrar que o resultado alcançado foi construído em conjunto. “A homenagem foi para todos os que estão junto conosco nessa missão de ajudar o agronegócio e os nossos produtores a crescerem”, afirmou.

A Cotrijal completa 62 anos em setembro de 2019, sendo presidida por Nei César Manica desde 1995. A cooperativa tem 7,7 mil associados e está presente em 32 municípios, com 56 unidades de recebimento. Em 2018, alcançou faturamento recorde de mais de R$ 2,3 bilhões.

A Expodireto Cotrijal chegou a 20ª edição neste ano, realizada de 11 a 15 de março. A feira é referência em negócios, tecnologia e inovação, atraindo anualmente mais de 260 mil visitantes, de 70 países. Em 2019, os 534 expositores fecharam mais de R$ 2,4 bilhões em negócios.

Deixe seu comentário: