Presidente da Expodireto Cotrijal, Nei Cesar Mânica, lembra da “importância de manter o que está dando certo”

“Está sendo mais uma Expodireto de otimismo”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, ressaltando a força com a qual a equipe responsável pela feira vem trabalhando todas as 10 edições. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (07), durante o tradicional café da manhã da Cotrijal, realizado dentro da Expodireto, em Não-Me-Toque. Diretores, patrocinadores e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo participaram do encontro.

Como de costume, foram dadas as boas-vindas à imprensa. “Que é muito importante para a realização da feira, pois através das matérias e reportagens, os veículos fazem com que mais pessoas se interessem pela feira”, justifica Mânica.

O presidente da Cotrijal ainda lembrou das edições em que foi sugerido organizar a feira de dois em dois anos, mas a ideia foi substituída pela vontade de permanecer na realização tradicional. “Não se muda aquilo que está dando certo”, afirma Mânica. Neste ano, de acordo com ele, a feira está bela e cada vez melhor de fazer negócios.

A visitação que já alcançou 80 mil pessoas em dois dias de evento, deverá aumentar expressivamente entre hoje e amanhã (08). “Quanto mais perto de sexta, maior o auge de pessoas pelo parque”, conta Mânica. A temperatura está colaborando com a realização do evento, registrando pela tarde 27ºC. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: