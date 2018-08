Presidente da Febrac ressalta desafios do setor na abertura da Expointer

“Dentro da porteira, estamos fazendo muito bem o nosso trabalho. Mas do lado de fora temos enfrentado inúmeros problemas. Um Estado burocrático, uma carga tributária elevada, insegurança no campo e na cidade, dificuldades de infraestrutura e transporte”, afirmou o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, durante a abertura oficial da Expointer 2018, na tarde de sábado (25/8), em Esteio (RS). No evento, ele ressaltou a força dos animais de raça, que os definiu como as “verdadeiras estrelas da Expointer”.

A Febrac representa 64 associações de criadores de ovinos, equinos, bovinos, suínos, caprinos, aves e pequenos animais. “A Expointer transcendeu os limites de uma exposição agropecuária. É um verdadeiro palco do setor produtivo e para o empreendedorismo. Um patrimônio do RS”.

No evento, o secretário estadual de Agricultura, Odacir Klein, afirmou que a Expointer é um espaço de interação. Destacou, ainda, o sentimento de superação, sempre associado ao momento de crise, que a feira traz. E disse que a Expointer representa o super agir, uma referência ao fato de que a agropecuária está sempre com os olhos voltados para o futuro.

A abertura, que ocorreu no Restaurante Internacional, contou com as presenças dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social), o governador José Ivo Sartori, e presidentes de associações, sindicatos e federações.

