Personalidades e empresas que contribuiram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no RS e no País serão agraciadas no próximo domingo (26) com o Troféu SENAR-O SUL

Personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul e no País, neste último ano, serão agraciadas no próximo domingo (26) com o Troféu SENAR-O SUL. A distinção que chega a sua 16ª edição é uma iniciativa da Rede Pampa e SENAR-RS, com apoio do Sicredi e Icatu Seguros. A cerimônia ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, reunindo autoridades, lideranças setoriais e convidados, integrada ao calendário social da Expointer.

A cerimônia de premiação do Troféu SENAR – O Sul contará com a transmissão dos veículos da Rede Pampa. A Rádio Liberdade (AM 970 Porto Alegre e Região Metropolitana ) e FM 99.7( litoral) estará ao vivo, informando ao ouvinte tudo o que acontece na grande festa do agronegócio. A TV Pampa levará ao ar a premiação no dia 08 de setembro, às 11h40, e o Jornal O Sul estará publicando um caderno especial com todos os premiados e destaques da festa, na próxima semana.

