O presidente da França, François Hollande, afirmou nesta terça-feira (20) que o país está sob um alto nível de ameaça terrorista, no dia seguinte a um atropelamento em um mercado natalino em Berlim, na Alemanha, que deixou ao menos 12 mortos e 48 feridos.

“Enfrentamos um alto nível de ameaça, mas prometemos ter uma operação de segurança em grande escala”, declarou o chefe de Estado francês no Palácio do Eliseu. Ele também expressou sua solidariedade com a Alemanha.

