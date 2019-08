Presidente da França promete que G7 enviará US$20 milhões para auxiliar no combate a queimadas

Os líderes do G7 vão providenciar US$20 milhões (aproximadamente R$82,4 milhões) de ajuda emergencial para combater os incêndios na Amazônia, de acordo com o presidente da França, Emmanuel Macron. Segundo a presidência francesa, maior parte do dinheiro será destinada ao envio de aviões Canadair de combate a incêndios.

Além da frota aérea, o G7 concordou com uma assistência de médio prazo para o reflorestamento, a ser apresentado na Assembleia Geral da ONU no final de setembro, para o qual o Brasil terá que concordar em trabalhar com ONGs e populações locais. Neste domingo (25) as queimadas na floresta amazônica já haviam sido citadas pelos líderes reunidos em Biarritz, na França. A cúpula das sete maiores economias mundiais termina nesta segunda-feira (26).

No começo desta segunda, Macron já havia dado indicações de que haveria um anúncio ao dizer que o grupo estava próximo de um acordo sobre como ajudar o Brasil e outros países a combater as queimadas.

