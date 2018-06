Presidente da Intel renuncia após investigação

A Intel informou nesta quinta (21) que seu presidente-executivo, Brian Krzanich, renunciou ao cargo após uma investigação revelar que um relacionamento consensual no passado com uma pessoa que trabalha na companhia violou a política da empresa. O conselho nomeou o diretor financeiro, Robert Swan, como presidente-executivo interino com efeito imediato. Krzanich ocupava o cargo desde maio de 2013.

