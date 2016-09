Presidente da OAB criticou a forma como os promotores apresentaram a denúncia contra Lula

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Claudio Lamachia, criticou o espetáculo de pirotecnia promovido pelo Ministério Público Federal na apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula.

“O processo é formal e guarda ritos. Não pode ser objeto de um espetáculo. Isso me preocupa. É preciso aprimorar esse procedimento”, disse o advogado. Segundo ele, há um prejuízo para quem está sendo acusado quando a apresentação do processo não é conduzida de maneira formal. “Me preocupo quando temos algumas manifestações que tomam um contexto muito fora do que nós, advogados, estamos acostumados no processo judicial”.

Os procuradores da Operação Lava-Jato rotularam o ex-presidente Lula como comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. Em denúncia que carece de provas, conforme apontaram juristas, as acusações se basearam em uma apresentação que virou piada na internet.

