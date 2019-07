Presidente da OAB diz que vai ao STF para Bolsonaro esclarecer sobre morte do pai

Nesta segunda-feira (29), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir que o presidente Jair Bolsonaro conte o que ele sabe sobre a morte do seu pai. Fernando Santa Cruz foi morto em 1974, durante a ditadura militar no Brasil.

Anteriormente, Bolsonaro afirmou em uma rede social que o opositor do regime militar não foi morto pelos militares, mas, sim, pela organização de esquerda Ação Popular do Rio de Janeiro, classificada pelo presidente como “grupo terrorista”. A Comissão da Verdade diz que Santa Cruz foi morto por agentes da ditadura.

