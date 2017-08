Presidente da OAB é homenageado na casa da Rede Pampa na Expointer

Claudio Lamachia, à frente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), foi agraciado na noite desta segunda-feira (28) na casa Rede Pampa de Comunicação na Expointer, em Esteio. O mês do advogado, comemorado em agosto, foi a finalidade para a dedicação da homenagem. Além disso, advogados participaram de palestra no auditório da casa sobre a utilidade da profissão no agronegócio em prol do produtor rural ou de empresas do setor.

“O agro tem dado exemplos de gestão e a OAB está oportunizando debates para explicar e incentivar esta área do direto”, afirma Lamachia.

