Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que há “liberdade total” no Brasil para os preços de derivados do petróleo, como os combustíveis, e que não acredita em uma crise econômica motivada pelo acirramento da tensão entre Estados Unidos e Irã.

“Eu não recebi em nenhum momento pedido, pressão, sugestão para baixar o preço, para fazer isso ou fazer aquilo. Existe liberdade total na prática para o preço de qualquer derivado de petróleo”, disse na segunda-feira (06) .

Desde 2017, a Petrobras tem repassado às distribuidoras as oscilações do mercado internacional e do câmbio, que incidem sobre o preço do barril de petróleo.

“Nós achamos pouco provável que uma crise política acabe resultando em uma crise econômica como houve no passado. O polo dinâmico de crescimento da produção de petróleo não é mais a Opep [Organização dos Países Exportadores de Petróleo], são os países fora da Opep e, principalmente, os Estados Unidos”, declarou Castelo Branco.

Ele participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o diretor-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Décio Oddone.

