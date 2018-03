Rússia anuncia novo míssil nuclear “invencível” que pode atingir qualquer lugar do mundo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (01) que o país desenvolveu uma nova linha de armas nucleares que inclui um novo míssil que não pode ser detectado pelos sistemas de defesa. O anúncio foi feito em um discurso transmitido pela TV.

Segundo Putin, a decisão russa de ampliar seu arsenal nuclear foi tomada depois que os Estados Unidos resolveram abandonar um acordo antimísseis assinado em 1972. “Na ocasião, vocês não ouviram nosso país. Então nos ouçam agora”, disse ele, em um recado direto para Washington.

“Nós consideraríamos qualquer uso de armas nucleares contra a Rússia ou aliados como um ataque nuclear contra o nosso país. A resposta seria imediata”, declarou Putin. Ele disse ainda que o novo míssil, que chamou de “invencível”, pode atingir qualquer lugar do mundo e pediu que os russos sugiram um nome para o equipamento. O presidente também anunciou um drone capaz de carregar uma ogiva nuclear e que pode ser usado embaixo da água. De acordo com ele, os dois equipamentos estão sendo testados desde o fim de 2017.

O discurso foi feito 17 dias antes da eleição presidencial, na qual Putin é amplo favorito para conquistar seu quarto mandato no comando do país. Além das declarações sobre as armas, o discurso teve ainda promessas de melhoria da economia russa.

Pobreza

Na primeira metade de seu discurso, o presidente russo disse que vai melhorar o sistema previdenciário, com o aumento de pensões, e criar mais postos de assistência médica. “Os próximos anos serão decisivos para a vida do país”, afirmou o presidente em um discurso de grande apelo eleitoral. “Temos que resolver uma das tarefas-chave da próxima década: prover um crescimento seguro e a longo prazo real aos cidadãos e reduzir a taxa de pobreza pelo menos à metade em seis anos.”

O número de pobres no país caiu, segundo Putin, de 42 milhões em 2000 a quase 20 milhões atualmente. A tendência de queda desacelerou em seu último mandato (2012-2018) em consequência da recessão econômica.

“O atraso, este é o nosso inimigo”, disse Putin, que enfatizou a importância dos avanços tecnológicos para que a Rússia, com um “potencial colossal”, não fique de fora da “revolução tecnológica”. “A Rússia agora é um país de liderança com uma poderosa economia estrangeira e potencial de defesa. Mas do ponto de vista da extremamente importante tarefa de garantir a qualidade de vida e bem- estar, nós, claro, não alcançamos o nível que exigimos. Mas temos que fazer isso, e faremos.”

Novo mandato

Putin está há mais de 18 anos no comando da Rússia, como presidente ou primeiro-ministro. Agora é candidato a um quarto mandato de seis anos nas eleições presidenciais, que provavelmente vencerá ante a falta de uma oposição forte.

O principal líder da oposição russa, o ativista Alexei Navalny, voltou a ser detido pela polícia no fim de fevereiro. Novamente acusado de organizar protestos ilegais, Navalny pode enfrentar até 30 dias de prisão, uma pena que o manteria atrás das grades durante o restante do período pré-eleitoral e no próprio dia da votação, se for considerado culpado na investigação aberta contra ele.

