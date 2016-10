Presidente da Rússia demonstra a Michel Temer interesse em PEC brasileira que limita gasto público

O presidente russo, Vladimir Putin, demonstrou ao colega Michel Temer “muito interesse” na PEC que limita o gasto público, aprovada na última segunda-feira (10) em primeiro turno na Câmara, durante um jantar na noite deste sábado (16) em Goa, na Índia.

Segundo a assessoria do Planalto, Putin e Temer ficaram sentados lado a lado no jantar oferecido pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na abertura da cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), e conversaram por cerca de 1h20.

O presidente russo teria perguntado os detalhes da proposta de ajuste fiscal e de sua aplicação e demonstrado interesse em levar a discussão do modelo para Moscou. Brasil e Rússia enfrentam crises e são os dois únicos países do bloco que viram seu PIB encolher em 2015 (3,8% e 3,7%, respectivamente). China e Índia cresceram 6,9% e 7,3%, a África do Sul, 1,3%.

A proposta de emenda à Constituição brasileira congela os gastos federais pelos próximos 20 anos e era uma prioridade legislativa do governo Temer para 2016. O texto ainda precisa passar por mais uma votação na Câmara e em dois turnos no Senado, com aprovação de ampla maioria – três quintos dos deputados (308 votos) e dos senadores (49 votos).

Meta

Os dois presidentes também falaram da meta da inflação dos dois países, que são bem bem semelhantes. Tanto Brasil como Rússia registraram, no último ano, inflação de dois dígitos (10,7% e 12,9%, respectivamente). A meta do Brasil é de 4,5%, e o governo trabalha com a expectativa de firmá-la até o fim de 2017. Na Rússia, a meta para 2017 é 4%.

Temer também conversou, antes do jantar, por cerca de 20 minutos, com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre temas econômicos e o comércio bilateral. Recentemente, os dois tiveram um encontro bilateral, às margens da cúpula do G-20, na China.

Neste domingo (16), o presidente brasileiro se reúne com o colega sul-africano, Jacob Zuma, e, na segunda-feira (17), será a vez de Temer ser recebido por Modi. Os dois assinarão um acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre Brasil e Índia, e terão um encontro com empresários dos dois países. (Folhapress)

