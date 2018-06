O presidente da Síria, Bashar al-Assad, visitou nessa sexta-feira a mesquita de Sayida Jadija de Tartus, no oeste do país, para acompanhar a oração do Eid al Fitr, que marca o fim do Ramadã (o mês de jejum muçulmano). A presidência divulgou fotos de Bashar rezando durante a madrugada no local, ao lado líderes políticos e religiosos.

