O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu aos líderes do Brics que tomem as medidas necessárias para que a Turquia possa ingressar no grupo. “Estamos no G20 com cinco desses países. Quero que eles tomem as medidas necessárias para nos deixar entrar e ocupar nosso lugar nos BRICS”, disse Erdogan no domingo (29).

Deixe seu comentário: