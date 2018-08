Presidente da Usiminas é o Homem do Aço 2018

O presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, foi escolhido pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul – AARS – para receber o troféu de Homem do Aço 2018. O anúncio foi feito hoje (30) pelo presidente da entidade gaúcha, José Antonio Fernandes Martins, durante reunião-almoço em Porto Alegre.

O troféu “Homem do Aço” vem sendo entregue desde 1975 pela AARS com o objetivo de destacar a contribuição dos homenageados para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor metalmecânico e o desenvolvimento econômico e social gaúcho e do país.

A entrega do troféu ocorrerá durante evento programado para 4 de dezembro.

