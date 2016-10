Presidente da Venezuela acusa Michel Temer e Mauricio Macri de tentar “destruir” o Mercosul

A Venezuela rebateu, nesta terça-feira (4), o que chamou de ameaças do Brasil e da Argentina, uma referência às afirmações dos presidentes Michel Temer e Mauricio Macri de que o país tem até primeiro de dezembro para se adequar às normas do Mercosul.

“A República Bolivariana da Venezuela, no exercício legítimo da Presidência ‘pro tempore’ do Mercosul, rejeita as ameaças e agressões proferidas pelo presidente da República Argentina, Mauricio Macri, e pelo presidente ‘de facto’ da República Federativa do Brasil, Michel Temer, que persistem em suas ações para implodir e destruir o Mercosul”, diz o comunicado publicado pelo governo de Nicolás Maduro.

Na segunda-feira, em visita a Buenos Aires (Argentina), Temer também afirmou ter esperança de que Caracas (Venezuela) cumpra os requisitos nos próximos dois meses e possa se integrar definitivamente ao bloco – apesar de ser senso comum que as chances de isso ocorrer são mínimas. Macri foi mais duro e frisou que, se o país não regularizar sua situação, deixará de ser um membro “ativo”.

No comunicado, o governo de Maduro diz ter incorporado, em quatro anos, as normas do bloco com mais eficácia do que Brasil e Argentina o fizeram nos últimos 25 anos. Entre as principais regras que os países afirmam que a Venezuela não cumpriu estão as de respeito a direitos humanos e as de integração ao mercado econômico. Para Caracas, a alegação de que o país não segue os requisitos se trata, na verdade, de “intolerância política e ideológica dos governos de direita”, que pretendem “atacar a revolução bolivariana, seu governo e seu povo, para justificar, mediante artimanhas antijurídicas, procedimentos antidemocráticos destrutivos”. (Folhapress)

Comentários