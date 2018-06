O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recebeu nesta segunda-feira (4) o senador republicano dos EUA, Jeff Flake, e o diretor-executivo do Google, Eric Schmidt. No encontro, Díaz-Canel e os visitantes americanos falaram sobre o estado das relações bilaterais entre Cuba e EUA, e sobre as possíveis áreas de cooperação de “mútuo interesse” entre ambos países.

