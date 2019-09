Presidente de Israel escolhe Netanyahu para formar coalizão  

O presidente de Israel, Reuven Rivlin, escolheu o nome do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu para permanecer no cargo após as eleições do dia 17 e formar um novo governo. A justificativa de Rivlin é que Netanyahu tem mais possibilidade, por ser apoiado por 55 deputados, enquanto o seu oponente, Benny Gantz, tem 54 deputados, entre os quais 10 deles anunciaram que não participariam do governo.

Segundo jornais israelenses, Rivlin nomeou o atual premiê porque as tentativas de uma ampla aliança entre o Likud de Netanyahu e o partido Azul e Branco de Benny Gantz fracassaram. Netanyahu tem 28 dias para formar o novo governo, caso ele não consiga formar uma coalizão que agrupe as 61 cadeiras que são necessárias no Parlamento, o presidente de Israel pode nomear outro candidato, derrubando Netanyahu. Israel está dividido, e o país chegou a passar por duas eleições gerais em menos de seis meses. A votação foi apertada entre o partido Likud e o partido Azul e Branco. Entretanto, nenhum dos dois conseguiu formar a maioria do governo sozinhos, que só é possível ao acumular o apoio de 61 parlamentares das 120 cadeiras disponíveis. Até o momento, Likud conquistou 32 cadeiras, enquanto Azul e Branco ficou com 33.

