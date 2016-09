Presidente de júri em Cannes, Ricardo John fala ao mercado gaúcho sobre como o entretenimento tomou conta da propaganda

Único brasileiro entre os presidentes de júri do Festival Internacional de Criatividade 2016, Cannes Lions, o CCO da J. Walter Thompson para o Brasil e América do Sul, Ricardo John, desembarca em Porto Alegre na próxima -feira, 15, para a palestra “Cannes 2016: me provoque ou morra”. Ele, que comandou este ano a avaliação da categoria de Outdoor, já foi jurado outras duas vezes: em 2013, na categoria Press, e, em 2015, em Health & Wellness.

“Anunciar não é mais o bastante. É preciso entreter”, afirma John, que, além de apresentar sua visão sobre os melhores trabalhos do mundo nesta área, também contará um pouco sobre os “bastidores” do julgamento. Ele fará ainda uma análise da performance brasileira no festival.

À frente da criação da J. Walter Thompson, John vem conquistando premiações importantes em festivais como Clio Awards, One Show, D&AD, El Ojo, além do próprio Cannes Lions, garantindo à agência a melhor performance dos últimos tempos.

O evento é uma iniciativa da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), em parceria com a J. Walter Thompson. O encontro será no auditório do Edifício The Place (Rua Tobias da Silva, 120), às 19h30. A palestra é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail arp@arpnet.com.br ou pelo fone (51) 3233-3354.

