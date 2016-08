Presidente do Banco do Brasil visita Expointer pela primeira vez

O Banco do Brasil, que marca presença constante na maior feira do agronegócio da América Latina, a Expointer, recebeu no início da tarde desta terça-feira (30), a visita do presidente nacional do BB, Paulo Rogério Caffarelli. O motivo da visita foi reforçar parcerias com o Estado, já que o Banco é o principal fornecedor de crédito rural no País.

“Somos o maior banco em número de agências e funcionários no Rio Grande do Sul, completando há pouco, 208 anos de história. Temos forte atuação no agronegócio”, destacou. Segundo o presidente, o Banco do Brasil prevê liberar mais de 506,8 milhões reais na Expointer.

Durante coletiva, Paulo Rogério Caffarelli ressaltou a disponibilização de 101 bilhões de reais em crédito à agropecuária brasileira na safra 2016/2017. “Desse total, 91 bilhões de reais serão destinados a produtores rurais e cooperativas, um aumento de 10% em relação ao valor desembolsado na safra anterior”, acrescenta.

