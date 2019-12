Presidente do BC da Argentina anuncia renúncia

O presidente do banco central da Argentina, Guido Sandleris, renunciou na quarta-feira (4), uma medida esperada conforme a terceira maior economia da América Latina realiza na próxima semana a transição de governo com o presidente eleito Alberto Fernández. Sandleris disse em uma carta ao presidente Mauricio Macri que deixará seu cargo no dia 9.