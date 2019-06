O presidente do BNDES pede demissão após críticas de Bolsonaro

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Joaquim Levy, entregou o seu pedido de desligamento do cargo ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Levy anunciou a sua demissão em nota divulgada na manhã deste domingo (16). Ele foi criticado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro no sábado (15).

Segundo Bolsonaro, a nomeação do executivo Marcos Barbosa Pinto, que já trabalhou em gestões petistas, desagradou o Palácio do Planalto. Ele disse que Levy “estava com a cabeça a prêmio há algum tempo” e cobrou que ele demita o executivo imediatamente.

“Eu já estou por aqui com o Levy. Falei para ele demitir esse cara [Marcos Barbosa Pinto] na segunda-feira [17] ou eu demito você, sem passar pelo Paulo Guedes”, afirmou o presidente ao chegar no Palácio da Alvorada.

O executivo que se tornou principal motivo do desentendimento entre Bolsonaro e Levy foi assessor do banco no governo do PT e voltaria para o banco a convite de Levy para o cargo de diretor de Mercado de Capitais.

Bolsonaro disse que em seu governo não pode ter “gente suspeita” em cargos importantes. “Essa pessoa, o Levy, já vem há algum tempo não sendo aquilo que foi combinado e aquilo que ele sabe a meu respeito. Ele está com a cabeça a prêmio já há algum tempo”, ameaçou o presidente da República.

Os últimos dias foram marcados por quedas de cargos importantes no governo federal. Bolsonaro anunciou a demissão do presidente dos Correios, general Juarez Cunha, e demitiu o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Leia a íntegra da nota de Joaquim Levy:

“Solicitei ao ministro da Economia Paulo Guedes meu desligamento do BNDES. Minha expectativa é que ele aceda. Agradeço ao ministro o convite para servir ao País e desejo sucesso nas reformas. Agradeço também, por oportuno, a lealdade, dedicação e determinação da minha diretoria. E, especialmente, agradeço aos inúmeros funcionários do BNDES, que têm colaborado com energia e seriedade para transformar o banco, possibilitando que ele responda plenamente aos novos desafios do financiamento do desenvolvimento, atendendo às muitas necessidades da nossa população e confirmando sua vocação e longa tradição de excelência e responsabilidade.”

Deixe seu comentário: