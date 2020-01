Política Presidente do Congresso indica a Bolsonaro que tolerância a rompantes autoritários do governo é baixa

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP) disse ao presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (17), que nem tudo o que se quer, ou que se pensa, pode ser dito a qualquer tempo, o que deve ser lido como um alerta de que é baixa a tolerância a rompantes autoritários do governo. O alerta foi sobre o vídeo gravado por Roberto Alvim —secretário da Cultura que acabou demitido no episódio

Bolsonaro já foi repreendido em novembro, quando as cúpulas do Congresso e do Judiciário se manifestaram contra as declarações do ministro Paulo Guedes (Economia) e do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em defesa do AI-5.

Na manhã de sexta (17), auxiliares do presidente mostraram a ele os detalhes do vídeo de Roberto Alvim, pontuando as partes, para além do discurso, que faziam referência a Joseph Goebbels. Até então, relatam aliados, Bolsonaro acreditava na versão do secretário, de que se tratava de coincidência. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

