Presidente do Conselho Europeu diz que capacidade da Europa de abrigar refugiados está “no limite

O presidente do Conselho Europeu Donald Tusk disse neste domingo (04) que a Europa está “no limite” da sua capacidade para acolher refugiados e pediu à comunidade internacional que assuma sua parte de responsabilidade. Tusk falou a jornalistas às margens da cúpula do G20, na China.

“A capacidade prática da Europa para acolher novas ondas de refugiados, sem ter em conta os migrantes econômicos irregulares, está perto do limite”, disse Tusk em Hangzhou, onde é realizada a cúpula do G20. O número de pessoas deslocadas por motivos de conflitos e perseguições em todo o mundo chegou a 65,3 milhões no final de 2015, de acordo com um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas).

A Europa passou a lidar com um grande fluxo de entrada de refugiados a partir de 2014, quando a rota Turquia-Grécia começou a ganhar adeptos após a Primavera Árabe, que desestabilizou a Líbia e o Egito. No ano passado, mais de um milhão de pessoas cruzaram o Mediterrâneo na condição de fugitivos. É a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. (AG)

Comentários