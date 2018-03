As autoridades do Egito incentivaram a população a ir às urnas nesta terça-feira (27), segundo dia de uma eleição presidencial concebida para dar ao presidente Abdel Fattah al-Sisi uma vitória categórica, mas sem concorrência real, em uma disputa que críticos classificam como uma farsa. O único oponente de Sisi é um político obscuro e leal ao líder do país.

